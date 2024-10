Travolto da un’auto a quindici anni | un torneo di pallamano nel nome di Amin

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) San Martino Siccomario (Pavia) – Ricordare un amico e far riflettere sulla necessità di avere la massima prudenza alla guida e attenzione ai problemi delle vittime degli incidenti causati da altri. Con queste motivazioni i ragazzi della sezionedel Gs San Martino hanno organizzato la seconda edizione del MemorialBenelharmra”, unin ricordo di un loro compagno di squadra e amico,, tragicamente scomparso nel 2020 in seguito a un incidente stradale. L’evento è interamente autofinanziato e le offerte economiche che saranno raccolte, dedotte le spese di organizzazione, saranno devolute al fondo Vittime della strada. Ilsi terrà domenica al centro sportivo e al palaBrera di via Verdi con la partecipazione di squadre provenienti da Lombardia e Piemonte. Alle 9 saranno accolte le squadre, mezz’ora dopo inizieranno le partite.