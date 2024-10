Rossettini | Conte mi ha dato tanto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024)parla di Christian Stellini L’intervista di Luca, attuale allenatore della Primavera del Padova, offre interessanti spunti sulla figura di Christian Stellini e sul suo ruolo nello sviluppo dei giovani calciatori.evidenzia come Stellini, ex difensore e ora allenatore, abbia una particolare attitudine nell’offrire consigli mirati, contribuendo così alla crescita dei calciatori sia a livello tecnico che mentale. Sufa riferimento a come Antonio, noto per il suo approccio rigoroso e la sua capacità di motivare i giocatori, abbia avuto un impatto significativo sulla mentalità della squadra del Napoli.