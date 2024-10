Pattinaggio artistico Pezzetta si supera ed è terza nello short program al Junior Grand Prix di Lubiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Annacontinua a stupire. L’azzurra è infatti salita vistosamente di colpi in occasione delloindividuale femminile, piazzandosi provvisoriamente al terzo posto della classifica in occasione della sesta tappa del circuito ISU2024-2025 di, rassegna in fase di svolgimento in Slovenia, precisamente a. Prova semplicemente magistrale per l’altoatesina, capace di segnare la bellezza di 67.14 (38.98, 28.16), punteggio più alto mai realizzato in categoria da una pattinatrice italiana, merito di un comparto tecnico di altissimo profilo, caratterizzato da una davvero notevole combinazione triplo lutz/triplo toeloop, dal doppio axel e da un triplo flip in zona bonus.