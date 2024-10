MotoGP Jorge Martin | Motegi complicato anche per il meteo Bello duellare ancora con Pecco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024)si è presentato carico e concentrato nella conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale2024. Sul tracciato disi sta per alzare il sipario su una tre-giorni di estrema importanza per la lotta al titolo che, dopo quanto avvenuto a Mandalika, sembra sempre più ridotta ad una corsa a due. La classifica generale, dopotutto, vede al verticeuna volta il portacolori del team Ducati Pramac con 366 punti contro i 345 di Francesco Bagnaia che, a questo punto, deve recuperare 21 punti al nativo di Madrid.sembra sempre più convinto dei propri mezzi e del feeling con la sua moto ed è assolutamente determinato a non mollare di un millimetro la grande occasione della sua carriera prima di salutare la Casa di Borgo Panigale e approdare in Aprilia.