Milano via Giovanni Verga diventa pedonale Colori piante e panchine | Uno spazio per le scuole Va curato con costanza

(Di giovedì 3 ottobre 2024)– Un dragone colorato si snoda lungo via, a sancire la riqualificazione di un’ex strada tutta auto e parcheggi, trasformata in areaper i bambini e i ragazzi delle. A due passi da Chinatown e Parco Sempione, è stata arredata conin vaso, tavoli da ping pong e picnic. D’estate la pedonalizzazione, lo scorso weekend la colorazione dell’asfalto: tutto per garantire unodi aggregazione e sicurezza per famiglie e alunni delle vicine- un asilo, un’elementare, una media e un liceo paritario. "La strada era morta e sporca", racconta Francesca Orazi, che aspetta i bambini all’uscita. "Qui si fermavano solo i ragazzi del liceo, costretti a sedersi per terra". L’intervento piace anche a Camilla Molteni, che vive in zona: "Però c’è chi rivuole i parcheggi. E poi mi immagino prestosradicate e bottiglie per strada".