Maltempo colpisce l’Italia | temporali nubifragi e rischi idrogeologici in diverse regioni

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma - Piogge torrenziali su Sardegna e Nord Italia, con neve sulle Alpi e venti ciclonici previsti nelle prossime ore. L’ondata diche sta interessandosi intensifica, colpendo in particolare ledel Centro-Nord con piogge,e possibili criticità idrogeologiche. Anche alcune zone del Sud potrebbero essere coinvolte nelle prossime ore, sebbene con fenomeni meno intensi. Aggiornamenti della situazione meteo evidenziano gravi criticità. Sardegna, in particolare il Sassarese, ha subito uno che ha scaricato oltre 50 mm di pioggia in un'ora, causando allagamenti, traffico bloccato e l'esondazione di alcuni corsi d'acqua. Anche nel Medio Campidano si segnalano problemi dovuti al