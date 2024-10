Eurolega esordio da incubo per Milano | netta sconfitta a Monaco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Come se non fosse cambiato nulla dalla scorsa stagione. L'Olimpia mostra enormi difficoltà contro l'intensità e il dinamismo delperdendomente la prima partita diper 93-80. Malissimo su tutta la linea, in difesa subendo oltremodo l'esuberanza dei padroni di casa, in attacco dove la palla rimane spesso troppo ferma palesando difficoltà di circolazione contro una difesa intensa. Servono solo a dare qualche speranza per il futuro i pochi buoni minuti a inizio ripresa e quarto periodo in cui l'EA7 mostra qualche segno di vita. Proprio grazie a questi il miglior realizzatore è Armoni Brooks che realizza 4/5 da 3. La partenza della stagione milanese inè da