Arrestato un Hacker che Ha Violato il Ministero e Grandi Aziende Italiane

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Napoli - Un giovane programmatore siciliano di 24 anni, residente a Roma, è statodalla Polizia Postale dopo un lungo e complesso lavoro investigativo. L’individuo, che ha festeggiato il suo compleanno alla fine di questo mese, era diventato un vero e proprio incubo per ildella Giustizia e per numerose. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, hanno rivelato che ilera riuscito a bucare non solo i sistemi del, ma anche quelli di Tim e di Telespazio, localizzata in Abruzzo. Il 24enne è accusato di accesso abusivo aggravato a sistemi informatici, nonché di diffusione di malware e software malevolo, in concorso con ignoti. Il giovane operava occultandosi dietro un sofisticato sistema di anonimato composto da ben quattro livelli di cifratura.