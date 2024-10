Vittorie esterne per Juventus e Atalanta in Champions League Bologna sconfitto a Liverpool

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non sono mancate le emozioni e gli upset (più o meno clamorosi) nella serata che ha completato il quadro della seconda giornata della regular season della2024-2025 di calcio maschile. Bilancio positivo per l’Italia, che può festeggiare le importantidiarchiviando inoltre una sconfitta preventivabile alla vigilia come quella delad Anfield contro il. Procedendo in ordine cronologico, va esaltata la strepitosa prestazione della Dea che ha dominato in lungo e in largo sul campo neutro della Veltins Arena (a Genselkirchen) travolgendo gli ucraini dello Shakhtar Donetsk con un netto 3-0 grazie ai gol di Djimsiti, Lookman e Bellanova. Bergamaschi che fanno così un bel balzo in classifica con 4 punti in due partite.