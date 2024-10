Scomparso a 15 Anni | L’Appello Disperato di una Madre di Correggio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – “Ciao, la mamma ti ama tanto. Le chiavi di casa le hai, il tuo telefono è sul tavolo. Qui tutti ti vogliono bene. Ti aspettano anche i tuoi compagni di scuola. Torna a casa. Ti aspettiamo.” Questo è il commovente messaggio che ladi un ragazzo quindicenneda venerdì scorso, ha voluto condividere in un video-appello rivolto al figlio. Il giovane studente, residente a, si è allontanato dalla sua abitazione senza farvi ritorno. L’ultimo avvistamento risale a venerdì, quando è stato visto a bordo di un autobus della linea-Reggio, diretto verso la città insieme ad alcuni amici. A loro avrebbe confidato l’intenzione di recarsi in Francia, nella zona di Saint-Étienne, dove vive il padre. Tuttavia, lasottolinea che il ragazzo non ha con sé il telefonino, lasciato a casa, né documenti d’identità.