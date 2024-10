Pallanuoto femminile Champions League 2024-2025 | quattro squadre italiane vogliono raggiungere l’Orizzonte Catania alla fase a gironi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tutto pronto per la disputa del turno di qualificazione delladi: sono trenta leiscrittemassima competizione continentale, cinque delle quali sono già ammesse, e tra queste è compresa L’Ekipe Orizzonte. Nel turno di qualificazione, in programma dal 3 al 6 ottobre, le altre 25 compagini sono state divise in 5da 5: in acqua, ovvero Rapallo, che giocherà nel Gruppo A, Plebiscito Padova, che ospiterà il Gruppo C, SIS Roma e Trieste, che sono state inserite entrambe nel Gruppo D.