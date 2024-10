Medioriente | Iran Israele ci ha costretto a reagire ma non cerchiamo guerra

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Milano, 2 ott. (LaPresse) – Il presidenteiano Masoud Pezeshkian ha affermato che Teheran “non cerca la, ma la pace e la calma”, aggiungendo che “ci ha”, uccidendo a Beirut il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Lo ha detto in una conferenza stampa congiunta con l’emiro del Qatar a Doha, come riporta Al Jazeera. “Ci è stato chiesto di mantenere la calma. Per amore della pace, abbiamo mantenuto l’autocontrollo” dopo l’uccisione di Haniyeh a Teheran il 31 luglio, ha aggiunto, “Seagisce,mo in modo più feroce e duro. Gli obiettivi minacciosi dell’entità sionista sono tutti volti a destabilizzare la regione. Dovremmo lavorare insieme per allontanare la regione da tutto questo”.