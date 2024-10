LIVE Lipsia-Juventus 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | Sesko la sblocca nel momento migliore dei bianconeri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45’+5 Buono l’atteggiamento dellache sta facendo bene sia in difesa sia in attacco. Manca la decisione sotto porta. 45’+4 Seiwald da fuori su contropiede del. Sugli spalti. 45’+3 La gioca fuori Orban, ci arriva Conceicao che calcia alto anche lui sopra la traversa. 45’+2 Buondeiche hanno portato 5 giocatori nell’area di rigore avversaria. Saràd’angolo. 45’+1 bella conclusione di Fagioli da fuori area. A lato di poco dallo specchio di Gulácsi. 45? Saranno 7 i minuti di recupero. 44? Simons al cross ma la fa sua Yildiz. 43? Prendono posizione tutti i saltatori. 43? Punizione per i tedeschi. 43? Brutto finale di primo tempo. La Juve sembra aver incassato la botta del gol e ilha preso coraggio nonostante si continui a giocare a centrocampo. 41? Pericolose le ripartenze dei tedeschi.