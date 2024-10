Kylie Minogue annuncia il secondo atto del suo nuovo viaggio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La cantante australiana con una carriera intrisa di riconoscimenti e ambiti premi sta per aggiungere untassello al variopinto puzzle del suo perso musicale.è pronta a pubblicare quello che sarà ildelgià iniziato circa un anno fa con l’uscita di Tension. È un periodo ricco di novità e colpi di scena per. L’artista australiana apprezzata in tutto il mondo è pronta a proseguire ilinaugurato appena un anno fa con l’uscita di Tension. Dopo l’uscita dell’ultimo singolo, nonché primo estrdelprogetto, lasi prepara anche a tornare sul palco, più carica che mai.ilalbum, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagQuasi 60 anni, ma ancora ricca di vitalità grazie alla sua musica, che non smette mai di coltivare.