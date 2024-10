Emis Killa coinvolto in un’inchiesta sugli ultras del Milan

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il rapper, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, è uno degli artisti di punta della scena rap italiana, noto per i suoi successi musicali e la sua presenza mediatica. Tuttavia, negli ultimi giorni il suo nome è emerso in un contesto molto diverso, legato adel. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, alimentando discussioni e polemiche tra i fan e l’opinione pubblica. Le autorità hanno avviato una serie di indagini che coinvolgono figure di spicco nel mondo degliisti. Tra cui membri della famigerata Curva Sud, una delle frange più radicali del tifo rossonero., noto per la sua passione per il calcio e i legami con alcuni gruppi, è finito sotto i riflettori delle forze dell’ordine. Infatti, è stata disposta una perquisizione nella sua abitazione. Durante il blitz, sono stati sequestrati circa 40.