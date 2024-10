Carta docente ancora ferma dopo un mese di scuola E da 500 potrebbe scendere a 425 euro Sindacati | E’ così si rilancia l’insegnamento?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A undall’inizio dell’anno scolastico la cosiddetta– il bonus di 500che i docenti di ruolo possono spendere in libri, cinema, musei, software – non è partita. Non solo. Da quest’anno – a detta di tutte le organizzazioni sindacali – c’è il rischio che venga ridotta a 425. Un taglio già previsto dal governo Draghi e conto dalla nuova maggioranza. Le risorse per finanziarla sono state impegnate per altre finalitàcome previsto dal Dl 36/2022: 19 milioni diper il 2024 e 50 milioni per il 2025 saranno utilizzati per retribuire i docenti impegnati nelle attività di tutoraggio nei percorsi di formazione iniziale per l’accesso al ruolo dei futuri maestri e professori.