Teatro Testori ecco il calendario 2024-25 tra spettacoli eventi e sperimentazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un riccodiedcaratterizza il programma presentato dalGiovannidi Forlì per la stagione-2025. "La programmazione teatrale forlivese è un fiore all’occhiello – ha detto Vincenzo Bongiorno, assessore alla Cultura – perché la città è una delle prime piazze in Italia per la qualità e la ricchezza degli". La stagione di Prosa partirà il 26 novembre (ore 20.30) con ‘La Signora delle Camelie’ di Alexandre Dumas figlio, diretto da Giovanni Ortoleva. Seguirà il 21 gennaio ‘Frankenstein’ prodotto da Elsinor con regia e drammaturgia di Ivonne Capece. Lo spettacolo è prodotto dal progetto europeo PlayOn. Il 21 febbraio sarà in scena ‘The Barnard Loop’, ideato e diretto da Alessandra Ventrella e Rocco Manfredi. Il 15 aprile sarà la volta dello spettacolo ‘L’estasi della lotta- Camille Claudel di e con Carlotta Viscovo.