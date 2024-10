Striscia la Notizia Valerio Staffelli chiede a Fedez se con Chiara Ferragni aveva una relazione aperta | la reazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Questa sera alain onda su Canale 5 alle ore 20.35,consegnerà un nuovo Tapiro d’oro, dopo quello per il dissing con Tony Effe (clicca QUI), al rapper, in seguito all’arresto di due suoi stretti collaboratori, nell’ambito dell’inchiesta legata alle curve di Milan e Inter. Gli arrestati sono Christian Rosiello e Islam Hagag (noto anche come Alex Cologno), entrambi figure vicine ae sua moglie. I due svolgevano il ruolo di guardie del corpo della famiglia del rapper, e sono stati identificati anche come parte degli aggressori coinvolti nel pestaggio del personal trainer Christian Iovino, avvenuto il 22 aprile scorso. Durante il confronto cona Milano,ha reagito con tensione, respingendo qualsiasi coinvolgimento diretto nell’inchiesta: Adesso ti becchi anche una bella querela.