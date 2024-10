Risparmio in bolletta e controllo della casa | a cosa serve una presa smart?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nellaintelligente, le preserappresentano uno degli strumenti più versatili e utili per chi desidera ottimizzare ildei dispositivi elettrici e risparmiare sulla. Con l’aumento dei costi energetici e la crescente consapevolezza ecologica, l’adozione di questi dispositivi, insieme a termostato intelligente e interruttori per la luce connessi, diventa una soluzione efficace per gestire i consumi domestici in modo più efficiente, grazie a funzionida remoto che semplificano la vita quotidiana. Cos’è una? Unaè unaelettrica dotata di connettività Wi-Fi o Bluetooth, che permette di controllare e gestire i dispositivi collegati tramite un’app sullophone o tramite comandi vocali (con assistenti come Alexa, Google Assistant o Siri).