Presentato ieri a Firenze il ValdarnoCinema Film Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 01 ottobre 2024 – Conto alla rovescia per l'edizione 2024, la numero 42, deldi San Giovanni, che premierà quest'anno con il Premio Marzocco alla Carriera il regista milanese Marco Tullio Giordana, autore di cult come” La meglio gioventù” e “I cento passi”. Il regista torna al(dove era stato quasi 30 anni fa, nel 1995, per Pasolini – Un delitto italiano) per presentare al pubblico il suo ultimo lavoro, “La vita accanto”, dramma borghese raffinato e dai toni dark, ambientato nella Vicenza degli anni '80-'90. La manifestazione si terrà dall'8 al 12 ottobre.