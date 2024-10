Pakistani accampati Il priore della Chiocciola | Da qualche settimana situazione peggiorata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Siena, 1 ottobre 2024 – “La Contrada, come presidio del territorio, si è sempre adoperata per dare una mano alle istituzioni per segnalare situazioni critiche o poco decorose”, premette ilMarco Grandi. Che ha preso, già in passato, una posizione netta riguardo al problema del parcheggio Il Duomo diventato rifugio dove i(e non solo) si sono sistemati per la notte. E trascorrono anche partegiornata fra lo sconcerto dei turisti, ma soprattutto dei senesi, che lasciano qui l’auto. Fra distese di panni e cattivo odore che arriva anche dall’area esterna del posteggio, come documentato da La Nazione il 30 agosto scorso. Con tanto di tende da campeggio. “Più di una volta abbiamo preso posizione, come Contrada, sulla. In due occasioni mandando anche segnalazioni alle autorità che ci sembravano preposte.