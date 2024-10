Luna Rossa-Ineos l’equilibrio si spezza? La finale entra nel vivo sul 3-3 sguardo a partenza e vento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) La parità non sitraBritannia nelladella Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup: 3-3 dopo tre botta e risposti che hanno animato la prima parte di questo equilibratissimo atto conclusivo. Il sodalizio italiano è stato bravo a reagire dopo due brutti contraccolpi: la rottura della stecca della parte superiore della randa domenica pomeriggio e l’errore indi gara-5, riuscendo a vincere sempre la regata successiva e ad agguantare la compagine britannica. Le due barche sono davvero molto vicine tra loro in termini prestazionali e la sensazione è che chi parte meglio riesce poi a tenersi dietro il rivale: il sorpasso nelle acque di Barcellona appare davvero difficilissimo e nelle prime sei prove non si è mai materializzato.