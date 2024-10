Lavori alla scuola Amicizia Quasi un milione di euro per l’adeguamento sismico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il Comune di Massa e Cozzile ha acquisito un importante finanziamento da parte di Regione Toscana di 969 milasaranno spesi dall’amministrazione di Massa e Cozzile per la realizzazione di un’opera di ristrutturazione ed adeguamentodella" di Via Toscanini grazie a un finanziamento della Regione Toscana. "Abbiamo avviato le procedure – dice il sindaco Marzia Niccoli – per l’aggiudicazione dei. La gara è stata espletata dstazione unica appaltante della provincia di Pistoia e sono in corso le verifiche di legge per l’aggiudicazione. Come ho già sottolineato, talirisultano assolutamente necessari e improcrastinabili al fine di mettere a disposizione edifici sempre più sicuri, adeguati, performanti e belli. Abbiamo lavorato, nel tempo, in questa ottica e con queste priorità".