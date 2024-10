Joker | Folie à Deux recensione del film di Todd Phillips

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 1 ottobre 2024)deldiDopo il travolgente successo del primo, con tanto di corsa agli Oscar e premio al Miglior attore per Joaquin Phoenix,torna a raccontare le tragedie di Arthur Fleck, con, presentato in Concorso all’81° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A Phoenix che torna nei panni lisi e stinti di Fleck, si unisce Lady Gaga che interpreta una nuova versione di Harley Quinn. La trama diCopyright: © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Photo Credit: Niko Tavernisevede Arthur Fleck internato ad Arkham, in attesa di processo per i suoi crimini, visti sul grande schermo neldel 2019.