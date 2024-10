Intelligenza Artificiale la docente Francesca Rossi | Usiamola per capire che impatto possono avere le nostre scelte sul clima

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Certo, i sistemi di(IA) generativa come ChatGPT richiedono tantissima energia per poter essere allenati, vista la quantità di dati e le centinaia di migliaia di calcolatori necessari. Inoltre, oltre all’energia serve acqua per raffreddarli. Però, oltre al fatto che ci sono ormai tanti ricercatori che cercano dicome creare sistemi di AI sostenibili con performance uguali o simili, l’IA può aiutarci tantissimo anche sul frontetico”., giàprima all’Università di Pisa e poi a Padova, dal 2015 lavora al centro di ricerca T.J. Watson di IBM, nello Stato di New York, come Global Leader sull’Etica dell’IA e collabora con l’Onu, il Forum Economico Mondiale e l’Ocse.