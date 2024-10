Il capo Max Sirena attacca i cerotti e Luna Rossa torna a vincere | la foto entra nella storia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Comunque vada a finire, questa Coppa America sarà ricordata per delle immagini forti, destinate aredella vela. Una su tutte: Maxcheper riparare. Il team director che cerca disperatamente di correre ai ripari prima dell'inizio di una nuova regata contro Ineos Britannia, con l'mbarcazione che sembra ormai un relitto. E che invece risorge, vince e pareggia la finale, ora sul risultato di 4-4 e ancora tutta da vivere. Una gara davvero piena di emozioni, con il team italiano costretto ormai a dormire poche ore a notte per i problemi che si moltiplicano sull'unica barca che il regolamento consente di costruire. Vero che già in passatoera stata protagonista di imprese incredibili, anche di fronte a guasti apparentemente decisivi.