Il campo neutro il 4-3-3 i brasiliani la stella Sudakov | tutto sullo Shakhtar

(Di martedì 1 ottobre 2024) È di nuovo tempo di Champions League. Dopo il pareggio all’esordio nella massima rassegna continentale, l’Atalanta è pronta ad affrontare la prima trasferta del suo percorso europeo. Il calendario della fase campionato della nuovissima Coppa dei Campioni proietta la squadra di Gian Piero Gasperini verso Gelsenkirchen (Germania) dove, in, la Dea sfiderà gli ucraini delloDonetsk. I campioni d’Ucraina in carica, come da tradizione, si presentano ai blocchi di partenza della Champions League con il solito mix di calciatori ucraini e, che da quelle parti è sempre stato decisamente vincente e redditizio. La formazione ucraina, infatti, si è confermata ancora una volta la squadra di riferimento a livello nazionale assicurandosi di conseguenza un posto tra le 36 squadre protagoniste della massima rassegna continentale.