Disney+ | tutte le uscite di ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 1 ottobre 2024)lediEcco tutto ledi film e serie tv in arrivo durante il mese disu, la piattaforma streaming della casa di Topolino. Iscriviti aper guardare le più belle storie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro. Dove vuoi, quando vuoi. I film in uscita suHold Your Breath, dal 03Oklahoma, anni ‘30. La casa della famiglia Bellum si trova in una valle desolata e arida dove nuvole di polvere bloccano la luce del sole. Margaret (Sarah Paulson) e le sue due figlie, Rose (Amiah Miller) e Ollie (Alona Jane Robbins), si occupano della loro povera fattoria mentre il marito di Margaret è partito per cercare lavoro.