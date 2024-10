Comunicazione e Territori Barone fissa i punti cardine alla prima di Zinzi coordinatore della Lega

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “, sono le due parole chiave intorno a cui dobbiamo costruire la nuova stagionein Campania” – l’appello di Luigi, responsabile Coesioneale e Zone Economiche Speciali, in occasionedi Giampieroal vertice del partito in Campania. Si è tenuta ieri a Napoli,presenza del predecessore Claudio Durigon e del segretario federale Matteo Salvini in colmento, la primo riunione del coordinamento regionaleCampania presieduta dal neoGiampiero. Grandissima partecipazione e un forte interesse anche per quanto riguarda la componente sannita, presente con i suoi massimi esponenti tra cui il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso e l’avvocato Vittorio Fucci.