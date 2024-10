Bayern Monaco Kompany | Aston Villa squadra ben organizzata Kane? Aspettiamo per decidere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Vincent, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’: “Affrontiamo unabene c’è sempre una bella atmosfera allo stadio. Ma noi siamo abituati a giocare partite del genere e spero che i giocatori siano pronti“. Sulle condizioni di Harry: “Oggi si è allenato oggi ed è andato tutto bene. Ma dobbiamo aspettare fino a domani ed essere sicuri che le sue condizioni restino buone, poi potremo prendere la decisione migliore in tutta tranquillità“. Infine,ha concluso: “Per mantenere questo livello per tutta la stagione bisogna rimanere in forma ed essere lucidi. Spero che potremo continuare così“.: “benper” SportFace.