Atp 500 di Pechino Sinner-Alcaraz | orario e dove vedere la finale

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – La rivalità fra Jannike Carlossi appresta a vivere un altro episodio. Stavolta i due si affrontano per il titolo dell'Atp 500 di. L'azzurro, campione in carica, è reduce dall'affermazione ai danni del cinese Yunchaokete Bu, sconfitto per 6-3, 7-6, mentre lo spagnolo ha steso il russo Daniil Medvedev (finalista un anno fa) con il punteggio di 7-5, 6-3. I precedenti I due giovani rivali si sono affrontati già varie volte. Per la precisione sono dieci i precedenti, con il bilancio che sorride all'iberico, vittorioso in sei occasioni, di cui l'ultima il 7 giugno scorso nella semidel Roland Garros (2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3). Il nostro portacolori a marzo aveva dovuto cedere il passo all'avversario in occasione di un'altra semi, quella di Indian Wells (1-6, 6-3, 6-2).