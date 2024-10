Alzheimer oltre 5mila i casi di demenza in Bergamasca | In aumento una conseguenza dell’inverno demografico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Provincia di Bergamo. “Lanon è una singola malattia, ma un insieme di segni e sintomi che sono causati da altre malattie; la più frequente e conosciuta è la Malattia di. Per questo, è più corretto parlare di demenze, comprendendo con il termine al plurale tutte le diverse forme di difficoltà nella memoria, nel ragionamento, nelle abilità sociali (ecc)”. Così l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) definisce il gruppo di patologie che rientrano in quello che viene comunemente definito come un ‘termine ombrello’:, per l’appunto. Si stima che in Italia attualmente siano circa due milioni le persone con disturbi cognitivi: al 31 dicembre 2023 insono 5.307 le persone affette da. Il dato emerge da un’analisi condotta dal Servizio epidemiologico aziendale di Ats Bergamo: il 65,3% (3.468) deisono donne, mentre il restante 34,7% (1.