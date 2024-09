Nba addio al gigante buono Mutombo | era il re delle stoppate

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) New York, 30 settembre – Celebre il suo gesto a tergicristallo col dito indice, seguito dal motto “not in my house”, un po’ il suo marchio di fabbrica a ogni stoppata. Il mondo del basket piange ilDikembe, congolese di 58 anni che per diciotto stagioni ha fatto divertire il pubblico dell’Nba con la sua difesa arcigna e implacabile, un po’ il contrario del suo animo, sempre pronto a spendersi per gli altri. Ad annunciare il decesso del campione così amato è stata la stessa lega professionistica nordamericana con un post suoi propri profili social, precisando che la morte è avvenuta a causa di un tumore al cervello.è stato nominato per quattro volte difensore dell'anno, ha giocato otto volte nell'All-Star Game e fa parte della Hall of Fame del basket.