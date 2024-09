‘La strambata’ di Vegliani | Sorpassi difficili Luna Rossa può provarci 6-6 probabile Ainslie aggressivo per un motivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) UNA CONSIDERAZIONE SULLE REGATE DI OGGIha fatto 400 metri in meno nella seconda regata. Io penso che se è davanti al primo o al secondo incrocio, siano imbattibili, possono anche permettersi di fare un piccolo errore come nella strambata di ieri nell’ultima poppa. Se gli inglesi fanno un errore, invece, difficilmente restano davanti. L’IMPORTANZA DI PASSARE IN VANTAGGIO Bisogna iniziare a vincere la prima regata di giornata. Ti lascia l’amaro in bocca perdere quella iniziale. Comunque di sicuro pareggiare è stato fondamentale, perché trovarsi a -2 non è bello. L’ERRORE IN PARTENZA DINELLA PRIMA REGATA Hanno fatto un errore dovuto alle turbolenze di Ineos, che era troppo vicina. Forse erano obbligati a fare quella manovra. L’errore non è stato lì, ma 10-20 secondi prima. Benè stato bravo a creare quella situazione.