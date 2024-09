 Il Cagliari vince a Parma 3-2 e abbandona l' ultimo posto in classifica 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 30 settembre 2024) AGI - Iltrova la prima vittoria stagionale sul campo del: al Tardini i sardi si impongono 3-2 con le reti di Zortea al 34mo, Marin al 75mo e il gol-vittoria di Piccoli all'87mo, arrivato un minuto dopo il rigore del pareggio trasformato da Hernani. Di Man al 62mo l'altra rete dei ducali che per due volte avevano riagguantato gli ospiti. I rossoblù lasciano l'in classifica, superando Monza (fanalino di coda) e Venezia e agganciando proprio il(insieme a Genoa e Lecce) a quota 5 punti. Al Tardini va in scena una partita semplicemente folle, divertente e ricca di capovolgimenti. Fino ad ora in campionato non si era mai visto uncosì in difficoltà come nel primo tempo. La squadra di Pecchia, infatti, ci aveva sempre abituato a partenze brillanti e spavalde: a questo giro, invece, è ila caratterizzarsi per un approccio più arrembante.