Garage allagato dall’uragano Tesla esplode | il VIDEO shock

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’uragano Helene ha colpito duramente la Florida, raggiungendo la categoria 4 e causando gravi danni con un bilancio provvisorio di 93 vittime. La devastazione ha portato a una situazione di emergenza, con ricerche ancora in corso per i dispersi. Tra i numerosi danni causati dalla tempesta, undiffuso dalle autorità il 28 settembre: unaparcheggiata in unha preso fuoco dopo che l’acqua salata, spinta all’interno dell’abitazione, ha raggiunto il veicolo.Leggi anche: Auto elettricaa Milano in zona San Siro. Coinvolti altri veicoli () Neldella telecamera di sorveglianza, si vede un’esplosione provenire da sotto l’auto elettrica, seguita dal propagarsi delle fiamme e dal denso fumo che invade la stanza.