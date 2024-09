Banca Generali Mossa | Rivoluzione tecnologica semplifica lavoro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Milano, 30 set (Adnkronos) -, nel suo percorso di trasformazione digitale ha creato "le premesse per sfruttare le nuove tecnologie: abbiamo lavorato moltissimo sui dati per migliorare il servizio, anche grazie a prodotti dedicati. Oggi più che mai abbiamo unache". Lo ha affermato oggi l'ad di, Gian Maria, a margine dell'evento "Ricette di Innovazione" che si è tenuto presso l'università di Milano-Bicocca. "L'opa che abbiamo lanciato su Intermonte va in questa direzione - ha spiegato - permettendo di abbracciare anche le esigenze degli imprenditori. Il limite grosso dei professionisti e dei banker è che, tra competenze e informazioni, la complessità diventa sempre più difficile da essere gestita e questo toglie tempo alla relazione".