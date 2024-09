Arriva il Pollo arrosto day all' insegna dei nonni e della cucina della tradizione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il 2 ottobreday giornata all'dei. In effetti non c'è nonna che non lo abbiato (il 94,3% lo ha fatto) e più di 1 intervistato su 4 dichiara di dovere la propria ricetta ai suoimenti o al suo ricettario. Gustoso e croccante, ilper 7 italiani su 10 è il piatto di famiglia: nei ricordi degli italiani è legato all'infanzia, alladi mamma (40%) e alla domenica a casa dei(29,5%), ma è anche un'eredità culturale e un 'piattomemoria' tramandato di generazione in generazione. Dopo le lasagne (45,1%) è infatti il piattononna replicato più spesso (32,8%); a seguire polpette (29,3%) e pasta all'uovo (16,7%). E 7 italiani su 10 lono almeno 1 volta al mese.