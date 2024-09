Steinmeier Dolore e vergogna per la strage di Marzabotto

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 29 settembre 2024)(ITALPRESS) – "E' un cammino difficile venire come presidente tedesco in questo luogo dell'orrore e parlare a voi. Oggi sono qui davanti a voi come presidente federale tedesco e provo solo. Mi inchino dinnanzi ai morti. A nome del mio Paese oggi vi chiedo perdono". Così il presidente tedesco Frank-Walter, nel suo intervento alla cerimonia per gli 80 anni delladi, alla presenza tra gli altri del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. "Cari familiari, cari discendenti, che io possa parlare qui oggi è possibile solo perché voi tutti avete concesso a noi tedeschi la riconciliazione", ha aggiunto.