Scoppia il dramma alla Ferrari | tifosi in lacrime

(Di domenica 29 settembre 2024)il: idella Rossa preoccupati di quello che sta succedendo. Ecco l’analisi completa della situazione Sappiamo benissimo che dentro moltissime aziende, e soprattutto dentro le scuderie della Formula Uno, gli investimenti vengono dettati anche da quello che è il valore del marchio soprattutto in borsa. E diciamo serenamente, almeno secondo l’analisi dettagliata che viene fatta in maniera perfetta da f1-news.eu, che dentro lale cose non è che siano andate benissimo. Vasseur, team principal della(Lapresse) – Ilveggente.it“Il titolo di(RACE) ha raggiunto il suo massimo storico a 450,30€fine di agosto. Successivamente, ha iniziato una fase di ritracciamento, attestandosi attualmente a circa 423€. Questo ribasso ha portato RACE in territorio negativo su base mensile, con una diminuzione dello 0,64%”.