Roma-Venezia | tifoso ospite preso a cinghiate da un gruppo di giallorossi

(Di domenica 29 settembre 2024) Undelè stato aggredito ada undi quattronisti, come riportato da ANSA. L’accaduto ha avuto luogo questa mattina nei pressi della stazione Termini di. Due di loro sono stati fermati dagli agenti della Polfer e della Digos. Uno di loro, di 23 anni, è stato arrestato, mentre l’altro, 20enne, è stato denunciato. Dalle ricostruzioni delle forze dell’ordine, ildelera arrivato da poco con il treno e si era allontanato daldi supporter veneti che erano in attesa della navetta diretta allo stadio Olimpico. Avrebbe poi rifiutato il trasporto in ospedale. Al momento sono al vaglio le immagini delle telecamere per risalire agli altri responsabile, fuggiti dopo l’aggressione.da undiSportFace.