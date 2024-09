Renica | Napoli da scudetto ma ha ancora un difetto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 29 settembre 2024) Alessandro, uno dei protagonisti dell’epoca d’oro deldi Maradona, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino in cui analizza il convincente inizio di stagione della squadra allenata da Antonio Conte., da grande conoscitore dell’ambiente partenopeo, ha condiviso le sue riflessioni sulattuale, elogiando sia il lavoro del tecnico leccese che la campagna acquisti del club. Si aspettava quest’avvio deldopo la scorsa stagione? “Sì, perché no? Il calcio è questo: se lavori bene, è giusto che parti forte. La squadra è stata completata in tutti i reparti con l’arrivo di giocatori di qualità e la permanenza di elementi importanti. Non c’è nulla di straordinario in ciò che vediamo, è tutto normale.” L’inizio con il Verona pesa un po’ in classifica? “Forse sì, quella partita poteva essere gestita meglio, era la più facile sulla carta.