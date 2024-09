Pippo Baudo riappare in pubblico per il compleanno di Pingitore | il conduttore in sedia a rotelle

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 settembre 2024) Pomezia –, uno dei volti più noti della televisione italiana, non ha mancato l’appuntamento per celebrare ildel suo amico e collega Pierfrancesco. L’evento si è svolto a Villaggio Martufello, nei pressi di Pomezia, dovesi è mostrato indopo diverso tempo, sorprendendo i presenti con un’immagine inedita: il celebre, infatti, è arrivato in. La scena ha subito attirato l’attenzione, soprattutto considerando le recenti preoccupazioni sullo stato di salute di, che a giugno ha compiuto 88 anni. Nonostante le voci che circolavano nei mesi scorsi, che insinuavano problemi cardiaci,aveva prontamente smentito, dichiarando: «Sto benissimo, ho avuto solo qualche problema al ginocchio». Le immagini delsorridente e sereno all’evento sembrano confermare le sue parole.