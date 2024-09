Niente numero legale salta la seduta del consiglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Un’incomprensione o una vera e propria strategia politica per mandare un messaggio alla vigilia delle elezioni provinciali? È il dilemma che resta in sospeso dopo ilcomunaleto giovedì. In programma c’era l’approvazione di una variazione di bilancio e poi del bilancio consuntivo ma nessun punto è stato trattato. Ilcomunale era incominciato come se nulla fosse: l’appello e il saluto del nuovo segretario comunale. Ad aprire il vaso di Pandora, la richiesta del capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone di verificare il. L’opposizione lascia la sala e assenti i consiglieri indipendenti Marta Gilli e Giuseppe Calderazzo, la maggioranza non ha i numeri per garantire la. Si sospende per mezz’ora. Nel frattempo l’amministrazione invita anche il pubblico a lasciare la sala per una riunione di maggioranza a porta chiuse.