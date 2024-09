Il primo campionato senza Andrea Parenti Il suo nome sulla maglia della squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Una perdita pesante, che ha scosso l’ambiente di Modena Volley e lasciato un vuoto difficilmente colmabile, nei cuorisua famiglia, mamma Maria Carafoli e papà Renato per primi, e dei suoi colleghi.(foto), pilastro del settore marketingsocietà di Giulia Gabana, è scomparso improvvisamente lo scorso luglio a soli 54 anni. Sempre sorridente, goliardico, anima anche ‘da spogliatoio’era ben voluto da tutti. Non solo colleghi, ma anche giocatori: in più di un’occasione, in queste settimane, Earvin Ngapeth gli ha rivolto un pensiero affettuoso, anche nel giorno del suo compleanno. Lunedì 9 settembre scorsoavrebbe compiuto 54 anni e per ricordarlo è stata organizzata una messa in suffragio.di Modena Volley un cuore e il suolo ricorderanno.