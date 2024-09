Il fascino discreto di Maggie Smith | i grandi ruoli tra ironia e fragilità

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) Da La strana voglia di Jean a California Suite, l'attrice ha mostrato appieno il proprio talento in personaggi la cui maschera di compostezza lasciava trapelare conflitti irrisolti e sommesse inquietudini. La voce squillante e bizzarramente stridula dirisuona ad un ritmo incalzante nell'aula che la sua Jean Brodie percorre con passo sicuro e a testa alta sotto gli occhi delle sue allieve, rapite dal carisma di quella figura slanciata e sottile che parla e si muove con la padronanza di un'attrice consumata. La componente di teatralità insita in Miss Jean Brodie, la protagonista del film del 1969 La strana voglia di Jean, rappresenta del resto una caratteristica ricorrente in numerosi personaggi a cuiha dato vita nell'arco di ben sette decenni di attività. Un'enfasi ben studiata,