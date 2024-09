Elly Schlein ride poco | Longinotti la mostra così caos in strada a Striscia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) In confronto alle passioni delladila notizia, quella per l'armocromista ammessa dalla segretaria del Pd appare un vezzo da casa del popolo. L'imitazione diè impietosa: più radical chic di, non si potrebbe. Eeccola impegnata in un blitz tra i palazzi del potere di Roma, in compagnia del nipotino vestito da tirolese. Obiettivo: braccare tutti i politici che incontra per cantargliele e ristabilire un po' di giustizia sociale. Solo la sua, ovviamente. Affianca Ignazio La Russa, presidente del Senato, e si lamenta per l'introduzione della bocciatura a scuola in caso di 5 in condotta, che rischia di far ripetere l'anno alsimpatico bambino al seguito. «Dammi 5.000 euro», intima il piccolo a La Russa, mentrespiega: «L'hanno provocato», «Mi hanno detto che il mio Rolex era falso», «Ti rendi conto? È bullismo».