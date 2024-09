Ascanio Celestini per il gran finale di ’Isola Prossima’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Unde nome,, chiude in bellezza la quarta edizione di “Isola Prossima“, il festival organizzato da Arpa Umbria per un viaggio tra arte, scienza e riflessione sociale con conferenze, laboratori, spettacoli teatrali e mostre d’arte, tutti focalizzati su tematiche ambientali, scientifiche e di sostenibilità. L’appuntamentosi tiene domani alle 21.15 al Teatro Secci di Terni dove(nella foto) porterà in scena “Il piccolo paese“, il suo spettacolo che unisce storie vecchie e nuove in un racconto che mescola satira e riflessione sociale. Accompagnato dalle melodie della fisarmonica di Gianluca Casadei, l’artista porterà il pubblico in un piccolo paese dove le storie quotidiane si intrecciano con la satira e la profondità del teatro narrativo alla scoperta di un mondo dove i personaggi sembrano piccoli solo perché si osservano da lontano.