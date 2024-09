‘Ande cante e bali’ una domenica popolare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Con ’Andecomincia l’autunno a Musijam. Oggi l’associazione Musijam, al Centro Slavich in viale Alfonso I d’Este 13, propone un’ attività centrata sulla musica e il ballo, articolata in uno stage di danze dalle 16,30 alle 18,30. Alle 19 buffet, festa a ballo alle 20,30. A gestire lo stage di danze e la festa a ballo il gruppo Andee Bali nato a Rovigo nel 1997, all’interno della storica Associazione omonima che da molti anni studia e tiene vivo il repertorioveneto di musiche e danze e ha scelto questo nome per rendere omaggio alla ricerca sviluppata dall’etnomusicologo Antonio Cornoldi nell’alto Polesine negli anni ‘50 e ’60 e proseguita in anni successivi da altri studiosi tra il Basso Polesine e l’area vicentina.