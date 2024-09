Alinghi scuffia in allenamento a Barcellona | equipaggio illeso dopo l’incidente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) In una giornata in cui i riflettori asono puntati inevitabilmente sul terzo e quarto atto della finale di Louis Vuitton Cup 2024 tra Luna Rossa e Ineos Britannia, un altro team protagonista della Challenger Selection Series si è reso protagonista di una disavventura nelle acque catalane. Stiamo parlando diRed Bull Racing, che ha dovuto fare i conti con unanel corso di una sessione dicon l’AC75. L’imbarcazione svizzera si è ribaltata durante un test con vento forte e mare increspato, causando ovviamente grande apprensione per le condizioni fisiche dei componenti dell’. Fortunatamente tutti gli uomini a bordo di BoatOne sono rimasti illesi nele la barca elvetica è stata successivamente messa in sicurezza.